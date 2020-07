Coronavirus: ancora zero decessi, guariti salgono a 5.678

(ANSA) - ANCONA, 20 LUG - Ancora una giornata senza decessi correlati al coronavirus nelle Marche con il bilancio di vittime che resta fermo a 987. Lo fa sapere il Gores: nelle ultime 24ore è rimasto invariato anche il numero di ricoverati (sono tre: due in reparti non intensivi a Macerata e uno in terapia intensiva a Marche nord). Intanto i guariti salgono da 5.674 a 5.678 mentre i positivi isolati in casa passano da 147 a 143. Le persone in isolamento domiciliare per contatti con contagiati sono ancora 515 (61 con sintomi) tra le quali 26 operatori sanitari. (ANSA).