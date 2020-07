Disagi A14,: riaperto anche viadotto Santa Giuliana Sud

(ANSA) - ANCONA, 19 LUG - È stato riaperto alle 9:30 anche il viadotto Santa Giuliana Sud, oggetto dell'istanza di dissequestro accolta ieri dalla Procura di Avellino, grazie all'immediato intervento notturno della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Nel tratto marchigiano della A14, nella direttrice verso Bari, da questa mattina quindi non sono più presenti limitazioni alla viabilità dovute al sequestro di barriere e il traffico è tornato a scorrere su due corsie per senso di marcia. (ANSA).