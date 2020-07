Coronavirus, zero contagi e zero decessi

(ANSA) - ANCONA, 19 LUG - Nessun nuovo caso positivo al coronavirus su 497tamponi effettuati per le nuove diagnosi e nessun decesso nelle ultime 24 ore nelle Marche, secondo i dati ufficiali del Gores. Fisso il numero dei ricoverati, che restano 3: uno in terapia intensiva a Marche Nord, due a Macerata. Così come sono fissi ormai da giorni i due ospiti nella Rsa di Campofilone. I dimessi/guariti salgono a 5.674, quattro in più del giorno precedente. Scendono i positivi in isolamento domiciliare, che sono ora 147 (-5) e le persone in quarantena, che calano da 618 a 582, dei quali 26 operatori sanitari, 7 in più rispetto alle 24 ore precedenti. (ANSA).