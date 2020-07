Borsellino, cerimonia a Monsampietro Morico

(ANSA) - MONSAMPIETRO MORICO, 19 LUG - Cerimonia oggi a Monsapietro Morico, piccolo Comune terremotato del Fermano per ricordare le vitime di via d'Amelio. Cerimonia che si è svolta in via Emanuela Loi e poi al parco "Falcone Borsellino" spiega la sindaca Romina Gualtieri, insieme ai rappresentati dele forze dell'ordine e agli amministratori, nel rispetto delle norme anti covid. "A 28 anni di distanza, esattamente in una domenica (come quest'anno) - dice la sindaca -, abbiamo desiderato unirci idealmente a Sestu, città natale di Emanuela Loi, ai familiari (particolarmente alla nipote Emanuela Loi e ai fratelli, Claudia e Marcello, ed all'Amministrazione tutta guidata dalla collega Paola Secci". Scopo della giornata, è "seminare (particolarmente nei più giovani) la memoria vivente di vite sacrificate per amore nel servizio allo Stato, di cui noi istituzioni abbiamo il dovere di tramandare i valori umani e culturali nell'ordinario vivere quotidiano". (ANSA).