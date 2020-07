Regionali: Pd Marche vara le liste

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - Definite le liste del Pd per il Consiglio regionale in vista delle regionale del 20 e 21 settembre. Le candidature sono state varate a tarda notte dall'assemblea regionale dem, riunita a Chiaravalle, dopo che era andato a vuoto per mancanza del numero legale un primo appuntamento mercoledì sera. Tra gli ultimi nodi sciolti, le liste delle province di Macerata e di Ancona, per la quale è stata approvata una deroga al regolamento che prevede non ci possano essere doppie candidature uomo-donna nelle città sopra i 15mila abitanti. Capilista sono i consiglieri regionali uscenti.Tra i candidati il presidente del Consiglio regionale Mastrovincenzo, il vice Minardi, gli assessori Bora, Casini, Cesetti, i consiglieri regionali Biancani, Micucci e Giacinti.

Ci sono poi l'ex sindaco di Ancona Fabio Sturani, l'ex deputato Lodolini, e ancora il sindaco uscente di Macerata Carancini, i sindaci di Fiastra Scaficchia e di Force Curti. (ANSA).