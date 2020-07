Regionali: ex M5s Marche e Art.1 lanciano lista civica

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - Una lista civica, ecologista e progressista per rafforzare il centosinistra nelle Marche.

Promotori della compagine i consiglieri regionali ormai ex 5 Stelle Gianni Maggi e Romina Pergolesi, e Articolo 1, rappresentato da Gianluca Busilacchi, consigliere uscente, e Massimo Montesi. L'obiettivo, informa una nota, è di "rimediare all'immobilismo dei pentastellati pungolando il Pd nelle decisioni importanti per i marchigiani". Tra gli obiettivi replicare il "Laboratorio Pesaro", dove la consigliera comunale ex M5s Francesca Frenquellucci è entrata nella giunta guidata dal sindaco Matteo Ricci (Pd), con la delega all'innovazione, per realizzare il programma sul quale aveva chiesto il voto. E poi "coinvolgere il mondo dell'ambientalismo, del lavoro, della società civile, per tanti elettori delusi e per quanti non si sentono più rappresentati e chiedono un'alternativa seria e innovativa". nome e un simbolo al progetto. Dopo un primo incontro ieri, i promotori si rivedranno a metà settimana.

