Recanati ricorda Giacomo Brodolini e Statuto Lavoratori

La città di Recanati celebra domani il centenario della nascita di Giacomo Brodolini (1929-1969), sindacalista Cgil e ministro socialista del Lavoro, che avviò l'iter dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, e contemporaneamente il cinquantenario dello stesso Statuto, varato nel 1970 da Carlo Donat Cattin, dopo la morte di Brodolini, gravemente malato. Il programma prevede nella mattinata incontri, via web e in presenza, e attività di orientamento allo studio e al lavoro per giovani tra i 18 e i 35 anni, con rappresentanti dell'Università di Macerata e dell'Istao; alle 18;30 una relazione del prof. Filippo Olivieri, dell'Università di Macerata, e in serata "Lavorar cantando", la stroai del movimento operaio attraverso la canzone, che aprirà Lunaria, rassegna estiva di Musicultura.