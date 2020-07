Per Raffaello a Urbino itinerario e francobollo

(ANSA) - URBINO, 18 LUG - Non c'è solo la grande mostra dedicata ai rapporti tra Raffaello e Baldassarre Castiglione: in questi giorni a Urbino è tutto un fiorire di iniziative dedicate al 'Divin Pittore' nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte. A cominciare proprio da un'infiorata, dedicata alla Madonna della Seggiola, nella chiesa di San Domenico, che viene svelata alle 17:30 del 18 luglio. Il 19, alle 20:30, in piazza Rinascimento, inaugurazione del nuovo itinerario turistico dedicato a "Raffaello bambino": 10 totem descrittivi, posizionati in altrettanti punti strategici della città, arricchiti con le belle illustrazioni originali di Serena Riglietti, autrice delle prime illustrazioni italiane dei libri di Harry Potter, per vedere Urbino con gli occhi di un giovanissimo Raffaello, tra la bottega del padre Giovanni Santi, i giochi, i mercati, la Corte dei Montefeltro. Lunedì 20 luglio sarà presentato in piazza Duca Federico presentazione del il francobollo celebrativo che lo Stato Italiano dedica a Raffaello, con annullo speciale. (ANSA).