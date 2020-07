Omaggio ad Alberto Sordi nella villa del Marchese del Grillo

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 18 LUG - Al relais Marchese del Grillo di Fabriano omaggio ad Alberto Sordi con lo spettacolo-evento "Alberto Sordi segreto. Amori nascosti, manie, rimpianti, maldicenze" in occasione del centenario della nascita del grande attore romano, il 24 luglio alle 20:15, nel gazebo, in caso di maltempo sarà posticipato a sabato 25 luglio. Durante la serata sarà svelato il legame dell'artista con le Marche. Ci sarà il giornalista Igor Righetti, cugino di Sordi per parte di madre e autore del libro da cui prende spunto la serata. Che si svolgerà nella Villa settecentesca del marchese Onofrio del Grillo, personaggio fabrianese realmente esistito e interpretato da Sordi. "Ospitare la serata evento su Sordi è per un noi un dovere morale quest'anno - dice la famiglia D'Alesio, proprietaria e titolare del relais Marchese del Grillo -. Per la nostra famiglia Alberto è unico, quando ci veniva a trovare scherzava sempre e ad un certo punto amava rivestire i panni del Marchese e allora ci diceva 'A Lanfrà, ridamme le chiavi de casa!'. (ANSA).