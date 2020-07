Giornalisti, è morto Bruno Ferretti

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 18 LUG - È morto ad Ascoli Piceno il giornalista Bruno Ferretti, aveva 66 anni ed era malato da tempo. Ferretti ha lavorato per oltre 40 anni al Messaggero, di cui è stato anche caposervizio della redazione di Ascoli. Anche dopo essere andato in pensione ha continuato a scrivere e a partecipare a trasmissioni televisive ed è stato fra i fondatori di Cronache Picene, testata online per la quale ha continuato a scrivere fino all'ultimo. Nella sua carriera Bruno Ferretti ha seguito soprattutto il mondo dello sport, e in particolare l'Ascoli Calcio. È stato anche impegnato nel direttivo dell'Ordine dei giornalisti delle Marche e dell'Ussi Marche.

(ANSA).