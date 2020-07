Droga: serra di marijuana in casa, denunciato

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - La Polizia di Stato ha denunciato un uomo che aveva attrezzato la sua abitazione come una vera e propria serra di marjuana da piazzare poi sul mercato. La Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno ha ricevuto la segnalazione di uno strano odore che si sentiva per le scale di uno stabile, nell'immediata periferia cittadina. I poliziotti hanno bussato alla porta: ha aperto un 50enne sudamericano che non ha potuto negare l'evidenza. IN casa c'erano 66 piantine di erba piantata in altrettanti contenitori per il gelato, con tanto di lampade, ventilatori, nonché altri semi ancora da interrare, oltre a 15 litri di fertilizzante per favorirne la crescita. Dalla perquisizione sono spuntati fuori anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, 6 taniche piene di gasolio, per un totale di115 litri, di cui il 50enne non ha saputo spiegare il possesso e che sono state sequestrate. (ANSA).