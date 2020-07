Droga: cocaina in barattoli e scatole detersivo, un arresto

(ANSA) - URBANIA, 18 LUG - I carabinieri di Urbino hanno arrestato un 43enne albanese, disoccupato e con precedenti per droga: Durante una perquiszione nel suo appartamento a Urbania sono stati trovati, nascosti dentro un divano e contenuti in barattoli in vetro e confezioni di detersivo, 70 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata.

Rinvenuti anche un bilancino di precisione per la pesatura, sostanze da taglio e ulteriore materiale idoneo al confezionamento della droga, oltre a 900 euro in contanti provento dell'attività illecita. L'albanese è stato processato oggi con rito direttissimo presso il Tribunale di Urbino e posto agli arresti domiciliari. (ANSA).