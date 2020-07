Coronavirus, zero decessi, ricoverati scendono a tre

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - Ancora 24 ote senza dcessi correlati al coronavirus nelle Marche, secondo l'ultimo aggiornamento del Gores, che segnala però il calo dei ricoverati in ospedale da 4 a 3: due a Macerata, uno in terapia intensiva a Marche Nord. I dimessi/guariti salgono a quota 5.670, tre in più rispetto al giorno precedente. In isolamento domiciliare si sono 152 positivi (uno in più), mentre le persone in quarantena salgono da 551 a 618, tra cui 19 operatori sanitari. (ANSA).