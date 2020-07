Ad Ancona cerimonia per 76/o Liberazione

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - Alla presenza di autorità civili e militari, si è svolta oggi a Porta Santo Stefano la cerimonia per il 76/o anniversario della Liberazione di Ancona. A causa dell'emergenza Covid 19, la cerimonia si è svolta in forma ridotta e con il rispetto delle disposizioni anticontagio. In rappresentanza della Polonia, erano presenti Lukasz Paprotny, segretario dell'ambasciata polacca a Roma accolto dal sindaco Valeria Mancinelli e Cristina Goarjski, console della Repubblica di Polonia ad Ancona. La benedizione delle corone è stata impartita da mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo. Ha fatto seguito la deposizione delle corone commemorative. Analogo momento di ricordo anche al Parco del Pincio, al Monumento della Resistenza. (ANSA).