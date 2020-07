Legnini, in dl semplificazione poteri commissario

(ANSA) - USSITA (MACERATA), 17 LUG - "Il decreto 'Semplificazione', pubblicato oggi in Gazzetta, ha recepito quel pacchetto di norme, in cui sono compresi anche i poteri speciali al commissario per le situazioni più complesse, che permetteranno di accelerare ulteriormente la ricostruzione post terremoto". Lo ha detto il commissario Giovanni Legnini durante la sua visita a Ussita, nel cratere sismico marchigiano. "Nel decreto - ha spiegato - sono contenute anche numerose innovazioni, sia sul piano urbanistico che dei lavori pubblici, valide per tutto il territorio nazionale, ma che torneranno utili anche alla ricostruzione. Adesso attendiamo che l'altro pacchetto di norme, relativo alla stabilizzazione del personale, allo sviluppo economico dei territori, al raccordo tra i vari sisma-eco bonus e contributo di ricostruzione e il prolungamento dello stato di emergenza dopo il 31 dicembre 2020, venga inserito dal governo nel prossimo decreto legge". (ANSA).