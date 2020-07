Droga, oltre un kg eroina in porto Ancona, 2 arresti

(ANSA) - ANCONA, 17 LUG - Oltre un kg di eroina (1.114 gr) è stato scoperto e sequestrato nel porto di Ancona durante un'operazione congiunta della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. La droga, confezionata in due panetti, era nascosta nell'abitacolo di una bisarca per il trasporto di automobili, sbarcata dalla motonave che svolge servizio di linea con il porto albanese di Durazzo. E' stata individuata grazie all'impiego del cane antidroga 'Acca' delle Fiamme Gialle e del servizio di controllo scanner delle Dogane. Arrestati il conducente e il passeggero, due albanesi rispettivamente di 29 e 26 anni, senza precedenti specifici; sono ora nel carcere di Montacuto a Ancona. Sequestrati l'automezzo, la sostanza stupefacente e 43mila euro in contanti, in banconote di tagli diversi, ritenuti il provento dell'attività illecita. La droga rinvenuta, eroina purissima, una volta immessa sul mercato, avrebbe prevedibilmente fruttato un guadagno di oltre 35mila euro. (ANSA).