Disagi A14: al via stanotte prime attività cantieri Marche

(ANSA) - ANCONA, 17 LUG - Partono già da stasera le prime attività di cantierizzazione per ripristinare la viabilità su due corsie per senso di marcia nei tratti della A14 interessati da limitazioni, a seguito dell'accoglimento da parte dell'Autorità giudiziaria di Avellino, dell'istanza presentata da Aspi. Si comincia stanotte alle 22 con il viadotto Valloscura (tra Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio) in direzione Sud, nella notte di domani invece saranno ripristinate le due corsie sul viadotto Santa Giuliana (tra Pedaso e Grottammare) sempre in direzione Sud. Nei prossimi giorni continuerà l'attività su tutte le tratte interessate che pertanto beneficeranno dell'ampliamento in termini di fluidità del traffico. (ANSA).