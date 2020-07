Comuni: Ricci, da Gualtieri nuove risorse, ottimo risultato

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - "Ottimo risultato per i Comuni. Al congresso di ALI a Napoli, il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha comunicato il riparto dei primi 3,5 miliardi per i Comuni, e ufficializzato al Presidente dell'ANCI Antonio Decaro e al Presidente dell'Upi Michele De Pascale ulteriori risorse, 2/3 miliardi, con lo scostamento di luglio. Resistere e rinascere". Lo ha scritto su Twitter il Presidente nazionale ALI-Autonomie Locali Italiane e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, in merito all'intervento di Gualtieri, al Congresso Nazionale di ALI in corso a Napoli. (ANSA).