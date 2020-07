Comuni: Ricci confermato alla presidenza di Ali

(ANSA) - ANCONA, 17 LUG - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è stato confermato per acclamazione alla presidenza nazionale di Ali-Autonomie Locali Italiane, al termine del 18esimo Congresso a Napoli. Una due giorni in cui Ricci ha messo insieme, come presidente Ali, nove esponenti di governo, trecento sindaci e due governatori regionali nel confronto al Maschio Angioino.

"Grande partecipazione e qualità nella discussione - ha commentato al termine -. Abbiamo ridefinito ulteriormente la nostra identità. Siamo convintamente europeisti, antirazzisti, antifascisti. Crediamo nel lavoro e nella produzione. Ci battiamo contro l'odio e sosteniamo l'ambientalismo 'del fare'.

In questi giorni abbiamo avanzato tante proposte di riforma sul piano socioeconomico, istituzionale e della pubblica amministrazione". Un'associazione divenuta "casa dei riformisti italiani". Prossima assemblea nazionale a marzo 2021 a Milano.

Nel mezzo, il Festival delle Città a Roma dal 30 settembre al 2 ottobre, ulteriore elemento di confronto pubblico tra enti locali e governo. (ANSA).