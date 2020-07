Bomba d'acqua su Ancona, chiusi sottopassi

(ANSA) - ANCONA, 17 LUG - Bomba d'acqua su Ancona, con temporale e vento forte, oggi tra le 8:30 e le 9. Un albero è caduto su un'auto parcheggiata nei pressi dell'ospedale materno-infantile Salesi. Vigili del fuoco e polizia locale sono al lavoro per rimuovere rami caduti a terra e per le strade allagate. Chiusi i sottopassi di via Macerata e via Lotto. Il Comune di Ancona raccomanda prudenza sulle strade. La situazione sta comunque tornando alla normalità. (ANSA).