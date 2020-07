Moto: Quartararo, difficile essere in forma dopo lungo stop

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "E' molto complicato sentirsi in forma dopo cinque mesi senza una moto, ma credo di aver lavorato bene sul cardio e le braccia. Vedremo come andrà in gara, per ora sono soddisfatto. Cosa ho detto alla mia moto? 'Cerchiamo di divertirci e lavorare bene insieme'". Così Fabio Quartarato, pilota della Yamaha, a pochi giorni dal via della stagione della MotoGp, nella conferenza stampa di Jerez de la Frontera (Spagna). (ANSA).