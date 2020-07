Corinaldo: difese, nessuno ha usato spray per uccidere

(ANSA) - ANCONA, 16 LUG - Nessuna associazione a delinquere, la notte tra il 7 e l'8 dicembre alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove "c'erano bande rivali, solo conoscenza" e, soprattutto, nessuno ha usato lo spray urticante per uccidere, anche se nella calca morirono cinque adolescenti e una mamma. La colpa, semmai, è stata nella struttura fatiscente che "era un magazzino riempito all'inverosimile". Così gli avvocati della difesa hanno provato oggi a smontare le accuse di associazione per delinquere e omicidio preterintenzionale nei confronti dei sei ragazzi ventenni o poco più della bassa Modenese, la cosiddetta 'banda dello spray'. Non tutti i legali sono riusciti a parlare e l'udienza è stata aggiornata al 23 luglio. Il 30 repliche e sentenza. Amareggiato Corrado Vitali, padre di Benedetta, 15enne fanese morta schiacciata all'esterno del locale. "Stanno facendo passare quello che hanno fatto come qualcosa di normale, ma sono indifendibili. La morte peggiore è la nostra, non sono morte solo sei persone ma anche tutte quelle che le amavano". (ANSA).