Fiammata barbecue, uno prognosi riservata non pericolo vita

(ANSA) - ANCONA, 15 LUG - E' in prognosi riservata all'ospedale di Torrette di Ancona, ma non in pericolo di vita il 38enne investito ieri sera da una fiammata mentre accendeva il barbecue di un chiosco davanti Villa Nappi a Polverigi. Il collega 44enne che era con lui è invece ricoverato in Dermatologia con ustioni più lievi ad un braccio e ad una mano. Sull'incidente, considerato infortunio sul lavoro, vengono condotti accertamenti dai carabinieri, che hanno sequestrato solo il barbecue. I due uomini sono dipendenti di una società che gestisce il chiosco Ravaletto a Villa Nappi. Stavano accendendo il braciere per una serata a base di spuntature quando è esplosa la tanica di alcol che serviva per alimentare il fuoco. Il braciere per altro avrebbe avuto una funzione principalmente scenografica.



"La struttura è comunale, abbiamo fatto un bando lo scorso anno e chi se lo è aggiudicato ha preso solo il ristorante, facendo una sublocazione per il bar esterno. Appena possibile parleremo con il titolare per evitare che certe cose riaccadano". Così il sindaco di Polverigi, Daniele Carnevali, interviene sull'infortunio accaduto ieri a Villa Nappi, dove l'accensione di un braciere per una serata con le spuntature ha ustionato due dipendenti della gestione del chiosco affidata al Ravaletto della Raval Family di piazza del Papa. "Il parco è integro - dice il sindaco -, non è bruciato nulla, c'è stato solo un ritorno di fiamma".