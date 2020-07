Coronavirus, 30 giorni senza decessi, ricoverati restano quattro,ma uno è in terapia intensiva

(ANSA) - ANCONA, 15 LUG - Situazione abbastanza stazionaria nelle marche dove non ci sono stati decessi correlati al coronavirus nelle ultime 24 ore em, quindi complessivamente da 30 giorni. Stabnile il numero dei ricoverati, che restano quattro: tre nell'ospedale di Macerata, uno a Marche Nordm che però è ricoverato in terapia intensiva.

Stabile anche il numero degli ospiti di strutture territoriali: due che si trovano nella Rsa di Campfilone. I dimessi guariti salgono a 5.661, tre più del giorno precedente. I positivi in isolamento domiciliare sono 153, tre meno delle 24 ore precedenti. Ci sono poi 567 persone in quarantena (tra cui 14 operatori sanitari) per contati con contagiati, con un netto aumento rispetto a ieri. (ANSA).