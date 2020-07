Ciclista 24enne investito da auto a Jesi

(ANSA) - JESI, 15 LUG - Un giovane ciclista pakistano è stato investito oggi a Jesi da un'auto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7, in via dei Gobbi all'altezza del civico 12. Il 24enne, in gravi condizioni (ma non sarebbe in pericolo di vita), è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette, con l'eliambulanza Icaro 02 atterrata in un campo vicino; sul luogo dell'incidente anche i sanitari della Croce Rossa e della Croce Verde, e gli agenti della polizia stradale per i rilievi.

Illeso il conducente dell'Audi coinvolta nell'incidente. (ANSA).