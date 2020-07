Scritta 'Black Lives Matter' su lungomare Pesaro

(ANSA) - PESARO, 14 LUG - "Pesaro ha accolto l'appello di '6000 Sardine' e ha realizzato la scritta 'Black Lives Matter' in memoria di George Floyd sul lungomare Nazario Sauro a Pesaro.

Una posizione di civiltà per ribadire che i razzisti non avranno mai spazio nella nostra città. Grazie in particolare a Stay Human Onlus che ha voluto fortemente questo gesto simbolico". Lo ha scritto su facebook il sindaco Matteo Ricci. (ANSA).