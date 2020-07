Moto: test a Jerez; Rossi 'che sollievo tornare in pista'

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - La MotoGP è pronta per tornare in pista. Domani, infatti, è prevista a Jerez de la Frontera una giornata di test Irta per verificare le condizioni di moto, team e piloti in vista della ripresa ufficiale, in programma venerdì con la prima sessione di libere del Gp di Spagna di domenica.

Tra i piloti più attesi c'è ovviamente Valentino Rossi, che non vede l'ora di risalire nuovamente sulla sua Yamaha: "Finalmente possiamo tornare a goderci la MotoGP - dice il 'Dottore', secondo quanto riporta il sito del Team Monster Energy Yamaha -. E' un grande sollievo per me, perché mi è mancata davvero tanto la mia M1 e penso che anche i tifosi siano felici. Domani inizieremo la prima sessione di test a Jerez. Il lavoro che abbiamo fatto a Sepang e Losail nelle prime uscite era stato positivo, ma è passato abbastanza tempo". "Dobbiamo organizzarci e lavorare duramente domani - continua Rossi - per cominciare il Gran premio di Spagna con un buon feeling. In ogni caso sono pronto per cominciare questa nuova stagione con il mio team, faremo del nostro meglio". (ANSA).