A Pesaro inaugurato murales di Nian per Santa Colomba

(ANSA) - PESARO, 13 LUG - Inaugurata l'opera "Vita. Il muro delle età", realizzata dalla street artist Nian all'altezza della rotatoria in strada Santa Colomba a Pesaro. Si tratta di un murales di trenta metri nella via che porta alle case di riposo. L'opera, voluta dal Consorzio Santa Colomba, nasce in collaborazione con il Comune e con il supporto di Bartoli Vernici e Sigma. L'opera raffigura l'evoluzione della vita dell'uomo. L'ultimo disegno, in corrispondenza delle due case di riposo, rappresenta un anziano che lancia petali di fiori, inondando di saggezza i più giovani. "E' un messaggio che invita a guardare sempre avanti con speranza", ha detto il sindaco Matteo Ricci. "Sappiamo quanto dolore ci sia stato nei mesi scorsi - ha aggiunto -: per questo per noi è un lavoro molto importante e significativo. Spero che possa segnare anche l'inizio di un percorso per abbellire Pesaro e trasformare altri muri grigi della città in luoghi colorati e di riflessione.

L'opera, inoltre, ci collega con altre realtà italiane perché è un progetto che attraversa l'Italia". (ANSA).