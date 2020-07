Disagi A14: code e rallentamenti tratto sud Marche

(ANSA) - ANCONA, 12 LUG - Code e rallentamenti anche nella parte meridionale del tratto marchigiano dell'autostrada A14 per cantieri e restringimento di corsia. In particolare ci sono due km di coda sulla carreggiata nord tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto, e, sempre in direzione nord circa 6 km di coda tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio per riduzione di carreggiata. In direzione sud invece si è formao un incolonnamento di circa un km tra Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio-Fermo. (ANSA).