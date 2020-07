Coronavirus, no decessi, ricoverati restano 4

(ANSA) - ANCONA, 12 LUG - Non ci sono stati decessi correlati al coronavirus nelle ultime 24ore nelle Marche, dove il numero dei ricoverati resta stabile: 4, tre dei quali nell'ospedale di Macerata e uno presso l'Ao Marche nord, nessuno in terapia intensiva. Salgono i dimessi/guariti che ora sono 5.650, tre più delle 24ore precedenti. ospedali marchigiani sono ricoverate ancora 4 persone. Restano vuote le terapie intensive, così come le aree post-acuzie e di semi-intensiva. Dimessi e guariti invece continuano a crescere e salgono a quota 5.650 (+3). Nelle strutture territoriali ci sono ancora 2 ospiti, nella Rsa di Campofilone. I poitivi in isolamento domiciliare scendono a 163.

In calo anche le persone in quarantena, che ora sono 518 , di cui 15 operatori sanitari. (ANSA).