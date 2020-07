Ass. Carabinieri a Sirolo, al Passo del Lupo e in spiaggia

(ANSA) - SIROLO (ANCONA), 12 LUG - Associazione Nazionale Carabinieri al lavoro da oggi a Sirolo per accogliere e assistere i turisti al Passo del Lupo, spiegando a centinaia di persone perché il sentiero che conduce alla Spiaggia delle Due Sorelle è interdetto da molti anni. In spiaggia, invece, altri componenti dell'associazione hanno assistito i bagnanti, mentre la Polizia Locale ha espletato controlli, verificando in particolare le prenotazioni dello spazio pubblico effettuate tramite l'app Sirolo Spiagge. Non sono state contestate violazioni delle norme. Gli operai comunali hanno installato dei pannelli in tutti gli stradelli che conducono al mare, per informare i bagnanti del'obbligo di avere la prenotazione dello spazio nella spiaggia libera prima dell'arrivo. Per il sindaco Filippo Moschella le verifiche, ormai giornaliere, serviranno a garantire i distanziamenti anticontagio e a dare serenità e sicurezza alle migliaia di turisti che frequentano Sirolo e le sue spiagge. Nelle strutture ricettive si sfiora il tutto esaurito. (ANSA).