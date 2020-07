Fase 3, niente fiere patrono Jesi, forse tombola online

(ANSA) - JESI, 11 LUG - Niente manifestazioni per i due santi patroni della città di Jesi, San Settimio e San Floriano a causa del Covid-19. Dopo l'annullamento del Palio di San Floriano di maggio (evocazione storica in stile medievale e gara tra Comuni della Vallesina), per il timore di non poter controllare gli assembramenti, il Comune annullerà le tradizionali fiere degli ambulanti, che si tengono in città dal 1304, ogni anno per tre giorni, dal 23 al 25 settembre. Probabile anche l'annullamento della Tombola del 22 settembre in onore del patrono, a cui ogni anno partecipano migliaia di cittadini. Si sta però pensando ad una tombola alternativa, forse online, "non sarà la stessa cosa, ma questo è un anno particolare...", commenta l'assessore alla cultura Luca Butini "In una situazione di emergenza e di incertezze, non possiamo chiedere ai nostri ragazzi di arrampicarsi sugli specchi per poter frequentare la scuola in sicurezza e poi autorizzare a cuor leggero manifestazioni pubbliche che richiamano migliaia e migliaia di persone in centro". (ANSA).