Droga, 8 kg cocaina, due arresti a Senigallia

(ANSA) - ANCONA, 11 LUG - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno scoperto circa 8 kg di cocaina (7 panetti da 1,150 kg l'uno), nascosti in un doppiofondo sotto i sedili posteriori e sotto il bagagliaio di una Seat Aleta XL, con targa polacca, formata per controlli lungo la Sp Arceviese.

Nel vano, che si apriva con un dispositivo elettrico costruito ad hoc e azionabile dall'accendisigari, c'erano anche 5.000 euro in contanti, 3 cellulari e un navigatore. Arrestati il conducente dell'auto, un albanese, e un operaio, della stessa nazionalità, con cui si era incontrato nel piazzale di una ditta lungo l'Arceviese. Sequestrati 1.300 euro in contanti in possesso del conducente, più 5.000 euro in tasca dell'operaio, e altri 10mila euro nascosti in una intercapedine nelll'abitazione di quest'ultimo a Senigallia. Rinvenuto anche un dispositivo elettronico per individuare microspie. Lo stupefacente, una volta tagliato (e con il peso triplicato), avrebbe fruttato circa un milione di euro. I due sono in carcere a Montacuto.

