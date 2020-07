Coronavirus, no decessi, 4 ricoverati, uno a Marche Nord

(ANSA) - ANCONA, 11 LUG - Nessun nuovo decesso, ricoveri stabili che restano 4, mentre dimessi/guariti salgono a 5.647, tre più del giorno precedente. E' il bilancio del Gores delle ultime 24 ore. Tra i ricoverati, non c'è più nessuno all'ospedale di Fermo, tre sono all'ospedale di Macerata, ma c'è un nuovo ricovero al'Ao Marche Nord, nel reparto di ostetricia e ginecologia. Nessuno comunque è in terapia intensiva. Due persone sono opsiti di strutture territoriali, i positivi in isolamento domiciliare sono 165. In aumento le persone in quarantena, che sono 538 persone (8 più del giorno precedente, tra cui 15 operatori sanitari. (ANSA).