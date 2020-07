Comunali, a Macerata Lega candida Parcaroli (Med Store)

(ANSA) - MACERATA, 11 LUG - La Lega candida l'imprenditore Sandro Parcaroli, titolare di Med Store, il maggiore rivenditore di prodotti Apple in Italia, come sindaco di Macerata per il centrodestra. "Se puoi sognarlo, puoi farlo": il neo candidato, si affida a una celebre frase di Walt Disney per presentarsi ai cittadini che a fine estate saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale. Parcaroli in 40 anni di attività ha creato un'azienda da oltre 200 dipendenti, "ma giunto quasi a 64 anni - racconta all'ANSA - ho ritenuto che fosse giusto mettermi a disposizione del mio territorio e ridare parte di ciò che Macerata e più in generale le Marche mi hanno dato". A guidarlo, dice, sono stati sempre i sogni, "a cominciare da quell'incontro con Steve Jobs nel 1985 a Cupertino". Il suo sogno da sindaco, se verrà eletto, "è quello di portare la città di Macerata e i paesi intorno a ricoprire un ruolo centrale nel panorama turistico e culturale del nostro Paese". (ANSA).