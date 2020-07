Mostra 50 anni Regione Marche con l'ANSA

Mezzo secolo di storia delle Marche raccontato attraverso l'ente Regione da oltre un centinaio di foto, tratte dall'archivio ANSA, nella mostra "La Regione racconta le Marche, 50 anni di storia" realizzata da Consiglio e Giunta regionale in collaborazione con l'agenzia, con il supporto tecnico della Fondazione Marche Cultura, alla Mole Vanvitelliana ad Ancona (10-31 luglio). E' la prima di una serie di mostre che l'ANSA ha curato in altre Regioni. Il taglio del nastro con il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo, il vice direttore generale ANSA Andrea Fossati, il caposervizio ANSA Marche Alessandra Massi e il vice direttore della Fondazione Marche Cultura Riccardo Fonti Bandini. La narrazione in 21 totem con foto in bianco e nero e a colori, raggruppate per macrotemi: dalla trasformazione economica al patrimonio culturale, dai rapporti con l'altra sponda dell'Adriatico alla gestione dell'emergenza Covid. (ANSA).