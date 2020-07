Ferrovie: ad Ancona Marche line, treni da E-R a coste Marche

Presentato alla stazione di Ancona "Marche Line", il nuovo servizio green di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Regione, dedicato ai turisti amanti delle splendide spiagge del litorale marchigiano. Dopo i numeri della estate (oltre 6mila vacanzieri trasportati), tornano questa estate i treni del mare per raggiungere comodamente dall'Emilia-Romagna nel totale rispetto dell'ambiente le rinomate località balneari delle Marche per godere di un fine settimana di sole, mare, arte e cultura, senza lo stress del traffico o l'ansia da parcheggio. Due i treni dallo scorso fine settimana, fino al 30 settembre, ogni weekend tra Piacenza e San Benedetto del Tronto. Partiranno il venerdì pomeriggio per arrivare sulla costa marchigiana con fermate nelle principali località balneari: Pesaro, Fano, Marotta, Senigallia, Falconara Marittima, Ancona, Porto Recanati, Civitanova, P.S. Elpidio e P.S. Giorgio. Alla presentazione l'assessore regionale ai Trasporti Angelo Sciapichetti e il direttore regionale Marche di Trenitalia Fausto Del Rosso. (ANSA).