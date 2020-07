Fase 3: testate ad autista autobus, individuato da Cc

Individuato dai carabinieri della Stazione di Montecarotto il presunto responsabile dell'aggressione a un autista di un autobus, avvenuta il 2 luglio scorso a Montecarotto su un mezzo di linea della società Crognaletti: si tratta di un 38enne residente in provincia di Ancona che dovrà rispondere dei reati di interruzione di servizio pubblico e lesioni personali aggravate.

Verso ore 19.30 circa, nella piazza principale di Montecarotto era salito sul bus il 38enne invitato più volte dall'autista ad indossare la mascherina protettiva per le misure anti covid-19: ne era nata una discussione durante la quale lo sconosciuto aveva colpito il conducente con tre testate al volto e si era dileguato. L'autista era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso; l'aggressore è stato rintracciato grazie alle testimonianze della vittima, degli altri passeggeri, e dai filmati delle telecamere piazzate sulla pubblica via. Si è trattato del terzo caso di aggressione a conducenti di bus in pochi giorni nell'Anconetano. (ANSA).