Fase 3: Marche, ok lettura giornali e gioco carte in esercizi

Via libera della Regione Marche da oggi, con il decreto n. 211 firmato dal presidente Luca Ceriscioli, ad altre attività in esercizi pubblici ovviamente condizionate a una serie di regole e prescrizioni di distanziamento e igienizzazione. In particolare è consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura (caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80 ed i 90 gradi); consentita anche la messa a disposizione di giornali, riviste, dépliant o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti si esercizi pubblici, commerciali, studi professionali e circoli ricreativi. Riprende anche la possibilità di utilizzo delle carte da gioco negli esercizi pubblici.

Il decreto contiene anche le linee guida regionali per il funzionamento degli ippodromi, che entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto sul Bur Marche, con apertura dell'attività al pubblico il giorno successivo alla pubblicazione. (ANSA).