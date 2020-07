Coronavirus: Marche; un positivo su 454 nuove diagnosi

(ANSA) - ANCONA, 10 LUG - Un caso di contagio al coronavirus nelle Marche, registrato in provincia di Ascoli Piceno, nelle ultime 24ore: in tutto sono stati analizzati 805 tamponi tra i quali 454 nel percorso nuove diagnosi e 351 in quello cosiddetto 'guariti'. Complessivamente, da inizio epidemia, su 88.206 campioni analizzati nei laboratori marchigiani nel percorso nuove diagnosi, si sono rilevati 6.787 casi di positività al coronavirus. (ANSA).