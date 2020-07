Coronavirus: Marche, ricoverati da cinque a quattro

(ANSA) - ANCONA, 10 LUG - Scendono da cinque a quattro (tre a Macerata e uno a fermo) i riocoverati per coronavirus nelle Marche, tutti in reparti non intensivi. Lo comunica il Gores. Gli ospiti delle strutture territoriali sono due. Intanto i guariti passano da 5.638 a 5.644 mentre i positivi in isolamento domiciliare (168 a 164). Le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono 530 (58 con sintomi) tra le quali 14 operatori sanitari. (ANSA).