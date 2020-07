A Urbino GoDot, primo protocollo per spettacolo dal vivo

(ANSA) - URBINO, 10 LUG - Si chiama GoDot il primo protocollo anticontagio per lo spettacolo dal vivo ideato e sviluppato da un festival, Urbino Teatro Urbano, (UTU) in sperimentazione da oggi al 17 luglio nella città ducale. Divertente e colorato, permette di gestire i flussi di pubblico con creatività, trasformando il distanziamento in un'opportunità poetica e in un gioco a partire già dal nome. Grazie alla segnaletica disegnata da Isia, il pubblico viene guidato fin dal botteghino, riceve informazioni e partecipa a un percorso interattivo. Grazie alla app WOM DiAry, sviluppata da Digit srl, spin off dell'Università di Urbino, si può effettuare il tracciamento senza la condivisione di dati personali, accedere a contenuti speciali, ottenere sconti e promozioni nei negozi del territorio. I riscontri di pubblico sono raccolti e monitorati da un team di docenti e studenti di Sociologia di Uniurb. Il protocollo GoDot, è stato richiesto da festival e teatri all'estero e in Italia. (ANSA).