Terremoto: Marche In Vita, rinascita con spettacolo dal vivo

(ANSA) - ANCONA, 09 LUG - Lo spettacolo dal vivo come momento di rinascita. Dei luoghi e delle persone colpite dal sisma che ha devastato gran parte del territorio marchigiano nel 2016. Ed anche in questo 2020, che per settimane ha chiuso in casa un Paese intero, la sollecitazione dell'arte verso la vita resta intatta. Lo slancio verso la ripartenza anima "Marche In Vita", progetto realizzato dalla Regione Marche, Assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con Consorzio Marche Spettacolo e Amat giunto alla sua quarta edizione. Oltre 70 gli spettacoli in cartellone tra danza, musica e teatro fino a dicembre, in una commistione di generi e di artisti di livello nazionale e altri marchigiani. Tra gli eventi La Milanesiana curata da Elisabetta Sgarbi le serate nei teatri antichi con Elisabetta Pozzi, Vinicio Marchioni, Anita Caprioli Lella Costa, Marisa Laurito. In cartellone il violoncello di Mario Brunello, Paolo Fresu & Daniele di Bonaventura, tutti nell'ambito del Camerino Festival. Tra le serate uniche marche in vetrina con Massimo Giletti. (ANSA).