Teatro: 'Poker d'assi' alle Muse, 4 produzioni e una prima

(ANSA) - ANCONA, 09 LUG - Dopo il lockdown, riparte dal vivo il 24 settembre prossimo per soli 200 spettatori a recita la rassegna di Marche Teatro 'Poker d'Assi' al Teatro delle Muse di Ancona fino al 10 dicembre : 4 nuove produzioni destinate agli abbonati. Il programma sarà aperto in prima nazionale da Filippo Timi e Lucia Mascino, interpreti della fortunata serie Tv I Delitti del BarLume, nella commedia 'Passeggiata di salute'.

Basata su un testo di Nicolas Bedos, autore del film 'La Belle Epoque', e diretta da Giuseppe Piccioni alla sua prima regia teatrale, la pièce narra l'avvincente storia d'amore, nata sulla panchina di un centro psichiatrico, tra un uomo e una donna, 'contagiati' da una passione dalle molte chiavi di lettura. A seguire il 29 ottobre Carrozzeria Orfeo presenta 'Miracoli metropolitani', attualmente in prova alle Muse per la drammaturgia e la regia di Gabriele Di Luca. Il 12 novembre sarà la volta di 'Una notte sbagliata' di e con Marco Baliani, per la regia di Maria Maglietta. Il 3 dicembre infine un dittico di Eduardo De Filippo con Carlo Cecchi e Angelica Ippolito: 'Dolore sotto chiave'e 'Sik Sik l'artefice magico' (ANSA).