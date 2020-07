Montagna, giornata di soccorsi a escursionisti

(ANSA) - MACERATA, 09 LUG - Giornata di operazioni di soccorso a escursionisti in difficoltà nelle Marche. Stamane due escursionisti sono rimasti bloccati sul monte Vettore, mentre percorrevano il sentiero del canalino nel territorio di Arquata, si sono trovati in un terreno friabile. Allertati il 118, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i due non sono stati raggiunti a piedi perché si trovavano in una zona impervia. Per recuperarli si è alzato in volo l'elicottero Drago 52 da Pescsra.

In serata i vigili del fuoco sono intervenuti in serata sul sentiero denominato 'Lame Rosse' che dalla frazione di Fiegni, conduce verso Montalto di Cessapalombo. Due escursioniste dopo aver percorso varie diramazioni del sentiero non riuscivano a trovare la via per il rientro. Sono stati rintracciate tramite geolocalizzazione e condotte alla propria autovettura. Si interveniva con due autopompe e due mezzi fuoristrada e dieci vigili dalle sedi distaccate di Tolentino e Camerino. (ANSA).