Coronavirus, quattro casi positivi in 24ore nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 09 LUG - Quattro casi positivi al coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche: uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Ancona e due in provincia di Macerata. Lo ha reso toto il Gores: sono stati effettuati 1.179 tamponi: 660 nel percorso nuove diagnosi e 519 nel percorso guariti. (ANSA).