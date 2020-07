Terremoto, Anci chiede incontro urgente a Conte

(ANSA) - ANCONA, 08 LUG - Il presidente di Anci nazionale Antonio Decaro e il coordinatore nazionale dei presidenti delle Anci regionali Maurizio Mangialardi hanno scritto al premier Giuseppe Conte, chiedendo un incontro urgente sulla ricostruzione degli oltre 130 Comuni di 4 regioni colpiti dal sisma del 2016. "Le scriviamo per sensibilizzarla sul tema della ricostruzione che risulta ancora fortemente rallentata e rischia, senza un impulso urgente e concreto da parte del Governo, di generare un forte allarme sociale nei territori e nelle comunità" scrivono Decaro e Mangialardi. I vertici dell'Anci fanno riferimento alle proposte di semplificazione delle procedure della ricostruzione, su impulso del commissario Legnini, presentate per la legge di conversione del Dl Rilancio.

"Il mancato accoglimento - piegano - ha creato la nostra preoccupazione e il nostro disorientamento circa tempi e modalità di una ricostruzione che sconta ritardi pesantissimi".

L'Anci chiede un confronto "in tempi brevissimi" per individuare un soluzione da inserire nel Dl semplificazioni. (ANSA).