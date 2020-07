Coronavirus, un giorno senza decessi, ricoverati restano 5

(ANSA) - ANCONA, 08 LUG - Ancora 24pre senza decessi correlati al coronavirus nelle Marche, dove resta fermo anche il numero delle persone ricoverate: 5 (quattro a Macerata, uno a Fermo, nessuno in reparti intensivi), oltre a due ospiti di strutture territoriali. Il numero dei dimessi/guariti è 5.623, i positivi in isolamento domiciliare sono 179. Sono invece 456 le persone in quarantena (16 gli operatori sanitari) per contatti con contagiati. (ANSA).