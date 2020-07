Ccf a cavallo presidiano il Conero

(ANSA) - ANCONA, 08 LUG - Operativo da inizio luglio il Reparto a Cavallo della Stazione Carabinieri Forestale del Conero grazie all'arrivo di due cavalli di razza Murgese: Marvego e Nelson, provenienti dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Taranto) che rimarranno in servizio nel territorio del Parco per il periodo estivo. Si tratta di cavalli specializzati nel percorrere piste e sentieri anche dissestati, docili ma molto forti, ideali per svolgere servizi di vigilanza lungo i sentieri principali del Parco Regionale del Monte Conero. La pattuglia a cavallo percorrerà i boschi con militari con specialità di 'cavaliere'. L'attività di vigilanza sarà orientata alla prevenzione degli incendi boschivi e dei comportamenti dei visitatori che possano compromettere l'integrità dell'area protetta: automezzi e motocicli nei sentieri, transito non autorizzato di mountain-bike, abbandono di rifiuti. La pattuglia a cavallo costituirà anche un presidio di prossimità per i fruitori del Parco, per prevenire incidenti e problemi connessi con la scarsa conoscenza dei luoghi. (ANSA).