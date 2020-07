Regione Marche 50, Mastrovincenzo, ente sempre in prima linea

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - "È un compleanno importante: le Marche non avrebbero una qualità della vita così buona e non sarebbero una comunità così intraprendente e forte se non ci fosse stata la Regione". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo in occasione della seduta celebrativa per i 50 anni della Regione. Nell'Aula consiliare, abbellita da decorazioni floreali tricolori, erano presenti Giuseppe Cerquetti e Giacomo Mombello, gli unici due consiglieri ancora viventi della prima legislatura (1970-1975), vari ex consiglieri ed ex presidenti di Consiglio e Giunta. Era il 6 luglio 1970 quando si insediò il primo Consiglio regionale delle Marche, un mese dopo le prime elezioni regionali del 7 giugno 1970. Mezzo secolo che, secondo Mastrovincenzo, dimostra la solidità e la valenza dell'Ente, in prima linea in tane emergenze: "dai terremoti alla pandemia, passando per la crisi economica". (ANSA).